Акаунт премʼєра Чехії в X зламали — там зʼявилися пости про напад росіян на чеську армію

Акаунт премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали в соцмережі X зламали — дізналися про це після того, як там зʼявилися пости про нібито напад росіян на чеську армію біля кордону з Калінінградом і підготовку чеських санкцій у відповідь на американські мита.

Про інцидент повідомила речниця уряду Люсі Міхут Єшаткова, передає чеське агентство ČTK.

За її словами, хоч обліковий запис премʼєр-міністра був захищений, зокрема двоетапною автентифікацією, його атакували хакери. Фейкові публікації вже видалили.

В одному з постів, опублікованих хакерами, йшлося про атаку російських військ на чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом. Речниця уряду підтвердила, що це неправда.

У двох інших публікаціях чеською та англійською мовами писали про підготовку санкцій у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Поліція розслідуватиме атаку на акаунт прем’єр-міністра Петра Фіали та зʼясовуватиме, як зловмисники обійшли захист облікового запису.