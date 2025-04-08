У Великій Британії вперше жінка з пересадженою маткою народила дитину

У Великій Британії вперше жінка з пересадженою маткою змогла народити дитину — дівчинку на імʼя Емі.

Про це передає BBC.

Мама дитини, 36-річна Грейс Девідсон, народилася без функціонуючої матки. Донором матки для неї стала її сестра Емі Перді. Тоді, у 2023 році, у Великій Британії вперше успішно трансплантували матку.

Команді з понад 30 медиків знадобилося близько 17 годин, щоб видалити матку Емі та пересадити її Грейс. Емі вже має двох дітей, і вона не хотіла більше народжувати.

Через два роки після пересадки Грейс народила свою першу дитину, яку назвали на честь її сестри. Дитина народилася за допомогою кесаревого розтину в лікарні королеви Шарлотти в західному Лондоні.

Батько малятка, Ангус, каже, що вони з Грейс ніколи не зможуть достатньо віддячити сестрі його дружини за те, що вона дала їм можливість стати батьками.

Грейс та її чоловік Ангус сподіваються народити другу дитину за допомогою пересадженої матки. Коли дитина зʼявиться на світ, донорську матку видалять, щоб Грейс припинила щоденно приймати імунодепресанти, які допомагають організму не відторгати донорський орган.