За ніч Сили ППО збили 9 із 46 запущених Росією дронів

У ніч проти 8 квітня Сили ППО збили вісім ударних безпілотників Shahed. Ще 31 дрон-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачений).

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Курська та 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з району Приморсько-Ахтарська.

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Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України на сході та півночі країни.

Через атаку постраждали Харківщина, Дніпропетровщина і Донеччина.