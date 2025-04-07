Bloomberg: ЄС пропонує ввести 25% мита на деякі товари зі США у відповідь на мита Трампа

Європейський Союз пропонує ввести 25% мита на деякі американські товари у відповідь на рішення президента Дональда Трампа обкласти податками європейський імпорт алюмінію та сталі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документ Єврокомісії, який є в його розпорядженні.

У документі перелічили десятки кодів категорій американських товарів, на які ЄС може ввести мита. Серед них — діаманти, мотоцикли, прогулянкові катери, побутова техніка, гральні карти, тютюн, мʼясо птиці та інша сільськогосподарська продукція.

Держави-члени Євросоюзу хочуть схвалити план наприкінці цього тижня. Тоді він набуде чинності 15 квітня, хоча більша частина мит почне діяти з середини травня, сказав європейський посадовець. Однак Reuters пише, що частина мит набере чинності з 16 травня, а інша — з 1 грудня.

Таким чином у Євросоюзі хочуть залишити місце для переговорів зі США, але також хочуть продемонструвати рішучість.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%. Євросоюз же обклали 20-відсотковим митом.

Мита США сколихнули світові фондові ринки: найбільші фондові індекси Азії та Європи обвалились, впали ціни на нафту та курс криптовалют. Також падінням відкрився і американський фондовий індекс S&P 500.

Щоб запобігти торговельній війні, ЄС запропонував США нульові мита на промислові товари.