Глобальні фондові ринки обвалились через мита Трампа. Впали криптовалюти і ціни на нафту

Фінансові ринки по всьому світу обвалилися 7 квітня, оскільки інвесторів хвилюють перспективи серйозного економічного спаду після нових мит, введених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пишуть The New York Times і Financial Times.

В Азії торги протягом дня були надзвичайно нестабільними. Найбільше постраждали ринки Гонконгу, де акції впали на 13%, і Тайваню, де зафіксовано падіння на 10% (найбільше падіння за всю історію). Акції в материковому Китаї впали на 7%.

Акції в Європі також впали в ціні, а основний загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe впав більш ніж на 5%.

Очікується, що американський фондовий індекс S&P 500 відкриється різким падінням, приблизно на 3%. Якщо це зниження збережеться протягом торгового дня в Нью-Йорку, індекс може увійти в зону «ведмежого ринку» — падіння на 20% або більше від нещодавнього піка. У п’ятницю, 4 квітня, індекс закрився зі зниженням на 17,4% від свого піка в лютому.

«Поки що немає жодних ознак того, що ринки досягли дна і починають стабілізуватися», — пишуть аналітики Deutsche Bank.

Базові індекси в Південній Кореї впали приблизно на 5%, а в Австралії — більш ніж на 4%. В Японії падіння було таким різким, що біржовий оператор країни ненадовго зупинив торгівлю фʼючерсами на японські акції в понеділок вранці. Індекс Nikkei 225 знизився більш як на 7%.

Дані станом на 12:00 за Києвом. Зміна щоденних показників закриття із 17 січня для основних фондових індексів кожної країни: DAX (Німеччина), Shanghai SE Composite (Китай), FTSE 100 (Велика Британія), S&P/TSX Composite (Канада), S&P 500 (США), Nikkei 225 (Японія). The New York Times

Значного падіння зазнали й акції технологічних компаній по всій Азії. Акції найбільшого у світі виробника мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company та головного контрактного виробника Apple компанії Foxconn впали на 10%. У Гонконгу китайські технологічні гіганти Alibaba, Tencent і Xiaomi обвалилися на двозначні відсотки.

Японська компанія Nintendo, яка посилалася на мита, коли затримувала попередні замовлення на продовження своєї найбільш продаваної ігрової консолі Switch, впала більш ніж на 7%.

У Європі жодна галузь не уникнула падіння акцій. Особливо сильно постраждали банки, оскільки справдились побоювання щодо загального економічного спаду і заморожування укладання угод. Акції німецького Deutsche Bank та британського Barclays впали більш ніж на 7%.

Акції оборонних компаній також різко впали, більше не знаходячи підтримки в нещодавніх обіцянках європейських урядів збільшити військові витрати. Акції німецької Rheinmetall обвалились на 11%, а акції італійської Leonardo — на 9%.

Інвестори звернулися до відносно безпечних державних облігацій, що призвело до зростання цін і зниження дохідності. Дохідність 10-річних облігацій Німеччини впала на десяту частину відсоткового пункту до 2,48%, що стало значним зрушенням на ринку облігацій. Прибутковість 10-річних облігацій Японії впала на 0,07 відсоткового пункту до 1,11%.

Сировинні товари зазнали значних втрат: ціна на нафту West Texas Intermediate впала на 3,6% до $59,74 за барель, а на нафту Brent — на 3,5% до $63,30. Впали і ціни на російську нафту Urals — до $52,76.

Мідь на Лондонській біржі металів, яку часто вважають індикатором економічного зростання через її промислове використання, впала більш ніж на 7% до $8 690 за тонну.

Біткоїн впав на 4% — до $76 221, хоча більшу частину цього року торгувався вище за $80 тисяч. Інші криптовалюти зазнали більших втрат протягом ночі. Ефір і токен, привʼязаний до солани, впали на 8% та 6% відповідно.

Зниження курсу біткоїна спричинило хвилю довгих ліквідацій, оскільки трейдери, які робили ставку на зростання його ціни, були змушені продавати свої активи, щоб покрити збитки. За останні 24 години, за даними CoinGlass, біткоїн втратив понад $247 мільйонів внаслідок довгих ліквідацій. За той самий період довгі ліквідації ефіру становили $217 мільйонів.