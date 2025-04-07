Audi призупинила експорт до США через мита Трампа

Німецький виробник автомобілів Audi призупинив постачання автомобілів до США через запроваджені президентом Штатів Дональдом Трампом мита на автомобілі.

Про це з посиланням на представника компанії пише Spiegel.

Відповідно до надісланого дилерам листа, всі транспортні засоби, ввезені до США після 2 квітня, мають тимчасово затримати та не передати дилерам. Тепер ритейлерам слід зосередитись на скороченні рівня своїх запасів.

Наразі на складах Audi у США є понад 37 тисяч автомобілів, на які не впливають нові мита і які можна продавати. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Audi не має власного виробництва в США і змушена імпортувати всі свої автомобілі. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi в Мексиці, а решта — на заводах у Німеччині, Угорщині та Словаччині.

Материнська компанія Audi, Volkswagen, також попередила своїх дилерів у США і оголосила про додаткові витрати. Volkswagen тимчасово припинив доставку автомобілів залізницею з Мексики та з портів. Нові ціни на їхні авто мають сформуватися до середини квітня.