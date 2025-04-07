Велика Британія хоче оптимізувати уряд — і закрити сотні держустанов

Велика Британія планує закрити сотні державних установ, щоб реформувати держапарат, скоротити витрати й підвищити продуктивність в «новій ері глобальної нестабільності».

Про це повідомила урядова пресслужба.

У Великій Британії працюють сотні кванго або квазіавтономних неурядових організацій, які фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами. Йдеться, наприклад, про Виконавчий орган охорони здоров’я та безпеки, оператора залізничної інфраструктури Network Rail та Консультативний комітет з питань міграції.

Тому британські службовці переглянуть роль кожної кванго-організації в уряді і вирішать, що з нею робити — закрити, обʼєднати з кимось чи передати її функції до урядових департаментів. Водночас такі реформи не стосуватимуться тих кванго, які наглядають за роботою уряду або захищають верховенство права.

Зараз Лондон функціонує в режимі затягування поясів: міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил і розібратися з наслідками мит президента США Дональда Трампа, які вже знизили прогнози економічного зростання.