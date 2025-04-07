У Сербії формують новий уряд — його може очолити лікар без політичного досвіду

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що в країні сформують новий уряд до 18 квітня, а його очільником стане політичний новачок Джуро Макут з карʼєрою лікаря.

Про це передає Politico.

Попередній уряд Сербії пішов у відставку після багатомісячних протестів громадян, які виходили на вулиці через обвал даху на залізничній станції (загинули 15 людей), корупцію і відступ країни від демократії.

«Для нового уряду великим завданням буде зберегти мир і стабільність, діяти терпляче й стримано. Уряд має чітко зобов’язатися будувати майбутнє, і наше прагнення та намір — повернути Сербію на п’єдестал переможця та найдинамічнішої економіки до кінця року», — сказав про свої очікування Вучич.

Новим премʼєр-міністром, найімовірніше, стане лікар-ендокринолог без політичного досвіду Джуро Макут, і він працюватиме на цій посаді принаймні до 2027 року, коли в Сербії одночасно відбудуться парламентські та президентські вибори. Його кандидатуру мають затвердити законодавці до 18 квітня.

Що передувало

Катастрофа в сербському місті Нові-Сад сталася 1 листопада 2024 року. Дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинули 15 людей, ще кілька постраждали. А вже 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів, які звинувачували владу в недбалості. Люди прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває» та вимагали заарештувати президента країни Александара Вучича.

Протести та демонстрації тривали місяцями. Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді та вимагали притягнути уряд премʼєра Мілоша Вучевича до відповідальності.