Щур Ронін встановив світовий рекорд з кількості знайдених наземних мін

Африканський гігантський сумчастий щур, або ж крікетоміс гамбійський, встановив новий світовий рекорд за кількістю виявлених наземних мін. Щур Ронін знайшов 109 протипіхотних мін і 15 інших боєприпасів у Камбоджі в період серпень 2021-го — лютий 2025 року.

Його внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Щури мають не найкращу репутацію у світі й не входять до переліку улюблених тварин більшості людей, однак бельгійська некомерційна організація APOPO вже понад 25 років працює над тим, що покращити їхній імідж.

Команди щурів, вирощених APOPO, винюхують хімікати в покинутих шахтах і вибухівку, залишену після воєн. Міни — це серйозна проблема, адже люди можуть наступити на неї й загинути. Щури ж надто легкі, щоб активувати міни, тому вони безпечно знаходять їх і буквально рятують людям життя.

Ронін є одним із понад 100 щурів, навчених APOPO. Він народився в Танзанії. Зараз йому 5 років, а важить щур понад кілограм.

Камбоджійська провінція Преа Віхеар, де працює Ронін, одна з найзамінованіших територій на світі після десятиліть конфлікту уХХ столітті, включаючи потужні американські бомбардування під час війни у ​​В’єтнамі.