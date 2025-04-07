The Telegraph: Росія могла шпигувати за британськими атомними субмаринами

У морях навколо Великої Британії британські військові знайшли російські датчики, які, імовірно, шпигували за атомними підводними човнами.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Британські військові виявили їх, коли частину з них викинуло на берег. Ці пристрої розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Раніше про інцидент не розголошували. Однак видання The Sunday Times писало, що Кремль хотів зібрати розвіддані про чотири британських підводних човни класу Vanguard, оснащених ядерними ракетами.

Щонайменше одна із цих субмарин зараз у морі в межах постійного бойового чергування (безперервного ядерного стримування Великої Британії).

У Росії є флот спеціалізованих підводних човнів, які можуть бути краще оснащені для підводної війни і шпигунства. Під час повномасштабної війни з Україною Росія посилила моніторинг і диверсії стосовно підводних інтернет-кабелів, енергетичних трубопроводів і військових комунікацій — критично важливих об’єктів.

Один з високопоставлених британських військових зазначив: «Немає сумнівів — в Атлантиці триває війна. Це гра в кота-мишки, яка триває ще з часів завершення Холодної війни, але зараз ситуація знову загострюється. Ми фіксуємо феноменально високий рівень російської активності».

Російське розвідувальне судно «Янтар» привернуло увагу, коли торік з’явилося поблизу британських берегів, адже його підводна діяльність координується Головним управлінням глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна посилює захист важливої морської інфраструктури і спільно з НАТО активізує заходи реагування, щоб запобігти прихованій діяльності російських кораблів і літаків поблизу своїх кордонів та територій Альянсу.