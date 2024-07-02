Bloomberg: Росія з моменту вторгнення в Україну двічі відправила ударний підводний човен до Ірландського моря

Російські ударні підводні човни двічі проводили місії в Ірландському морі з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це агентству Bloomberg повідомили три джерела.

Перше розгортання російського підводного човна класу «Кіло» поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому.

Другий випадок стався нещодавно. За словами джерел, масштаби пересування підводних човнів виходили за рамки того, що британські офіційні особи бачили раніше.

Двоє співрозмовників сказали, що офіційні особи США знають про пересування підводних човнів. За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, США стежать за військово-морською діяльністю Росії.

Підводний човен класу «Кіло» — це дизель-електричний ударний підводний човен, здатний стріляти крилатими ракетами «Калібр», а також торпедами й морськими мінами.

Про розгортання російських підводних човнів у водах навколо Великої Британії та Західної Ірландії під час війни в Україні було відомо раніше, хоча тоді не повідомлялося, що вони прямували до Ірландського моря. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський вертоліт і військовий корабель «прогнали» російський підводний човен біля гавані Корк на південному заході Ірландії.

А минулого місяця ВВС повідомило, що російський підводний човен помітили біля берегів Шотландії. Потім він попрямував до Куби.