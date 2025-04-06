У М’янмі досі зростає кількість загиблих через землетрус — рятувальні роботи ускладнюють дощі

Після потужного землетрусу в М’янмі, який стався 28 березня і зруйнував будинки, мости та дороги, у країні продовжують пошуки його жертв. Зараз відомо про щонайменше 3 471 загиблого, понад 4 600 поранених і більш ніж 200 зниклих безвісти.

Про це передає France 24.

Через страх залишатися в пошкоджених будівлях багато людей ночують у наметах просто неба. Та ситуація ускладнюється через дощі: у суботу ввечері, 5 квітня, була сильна злива і вітер, намети промокли. Бракує водонепроникних матеріалів.

До того ж зруйновані будівлі можуть ще більше обвалитися, і це заважає дістати тіла загиблих з-під руїн. А спека до +37 °C разом із дощами створює ризик для здоров’я людей, які живуть у тимчасових притулках. Можуть початися спалахи хвороб.

Представники ООН кажуть, що вкрай потрібна вода, їжа, електрика та намети. Багато людей залишилися без домівок, а масштаби руйнувань називають «епічними».

Та попри це в країні тривають бойові дії. Військова хунта, яка керує М’янмою з 2021 року, після землетрусу продовжила атакувати повстанців — і це ще більш ускладнює надання допомоги. Навіть до землетрусу в Мʼянмі була гостра гуманітарна криза — через тривалий багатосторонній конфлікт 3,5 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями. Міжнародні гуманітарні організації закликають до спільних дій, щоб врятувати життя постраждалих.