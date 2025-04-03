Землетрус у Мʼянмі: кількість жертв перевищила 3 тисячі

Землетрус у центральній Мʼянмі забрав життя 3 085 людей, ще 4 715 отримали поранення. Очікується, що кількість жертв зростатиме.

Про це пише Associated Press з посиланням на дані від військової влади країни.

Крім того, 341 людина вважається зниклою безвісти.

При цьому умови рятувальної операції можуть ускладнитися дощами, які зовсім не типові для сезону, пише Reuters із посиланням на працівника гуманітарної організації у Мʼянмі.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі можуть розпочатися 6 квітня та тривати до 11 квітня. Під загрозою райони, які найбільше постраждали від землетрусу — Мандалай, Сікайн та столиця Нейпʼїдо.

Наслідки землетрусу у місті Мандалай, 3 квітня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Ситуація в країні ускладнюється й тим, що зона, яку зачепив землетрус, охоплює райони, де з 2021 року, відколи до влади прийшла військова хунта, тривають інтенсивні бої. У цих регіонах окремо діють різні адміністрації — військовий уряд і повстанські угруповання.

У Бангкоку (Таїланд), де землетрус зруйнував недобудований хмарочос, тривають пошуки вцілілих і тіл загиблих. Наразі відомо, що 22 людини загинули і 35 отримали поранення в місті, в основному в результаті обвалу недобудованої будівлі.