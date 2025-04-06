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Сили ППО відбили комбіновану атаку ракетами й дронами — РФ робила пуски з повітря, землі й моря

Автор:
Ліза Бровко
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У ніч на 6 квітня Сили ППО збили над Україною 13 російських ракет і 40 ударних дронів. Ще 53 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Радіотехнічні війська виявили в небі 23 ракети різних типів та 109 безпілотників:

  • девʼять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області Росії);
  • вісім крилатих ракет «Калібр» (пуски з акваторії Чорного моря);
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків Брянська область Росії);
  • 109 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (Росія), Чауда (Крим)).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ось підтверджені збиття:

  • шість крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • шість крилатих ракет «Калібр»;
  • одна балістична ракету «Іскандер-М»;
  • 40 ударних БпЛА типу Shahed.

Через російську масовану атаку постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.