Росія атакувала Київ балістикою — виникли пожежі, є поранені

Рано-вранці 6 квітня російські окупанти завдали балістичного удару по Києву. Постраждали три людини. Рятувальники ліквідовують наслідки в Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла в нежитловій будівлі, а за іншою — зруйнована будівля, біля якої загорілися три припаркованих автомобілі. Займання вже ліквідували.

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В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла в меблевому цеху, потім полумʼя поширилося на ще одну складську будівлю. За іншою адресою є часткове руйнування трьох поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Соломʼянському районі пожежа спалахнула на відкритій території. Зайнявся фасад складської будівлі.

Загалом до ліквідації наслідків задіяли 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Перед балістичною атакою Київ атакували ударні дрони.