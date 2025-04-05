Reuters: Росіяни залучили українця до диверсій в Європі — він підривав посилки з косметикою і секс-іграшками

Польські правоохоронці розслідують низку вибухів посилок у країнах Європи, в організації яких підозрюють спецслужби РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Розслідування стосується трьох вибухів, які сталися 19, 20 і 21 липня 2024 року в британському місті Бірмінгем, Лейпцигу в Німеччині та поблизу столиці Польщі Варшави. Воно ґрунтується на свідченнях щонайменше пʼяти підозрюваних членів диверсійної групи, а також на секретних висновках служб безпеки.

Слідчі також вилучили четверту посилку, яка не вибухнула у варшавському депо, — це дозволило їм перевірити її вміст.

Польські слідчі стверджують, що ключову роль у вибухах відіграв українець на ім’я Владислав Д., який проживав на півдні Польщі. Він діяв за інструкціями, які отримав у Телеграм від куратора з ГРУ, якого знав лише як «Воїна».

Повне імʼя підозрюваного — Владислав Деркавець, його імʼя фігурує у пов’язаній з польським розслідуванням судовій справі в Боснії.

За даними слідства, 18 липня 2024-го Владислав поїхав зі свого будинку в Катовіцях через кордон до литовського міста Каунас, де зібрав понад десять предметів із багажника припаркованого автомобіля. Потім 27-річний хлопець поїхав до столиці Литви Вільнюсу, де склав чотири пакунки — у кожному з них була подушка, кілька тюбиків косметики та секс-іграшки. Перш ніж їх запечатати, він натиснув дві кнопки, щоб активувати механізми відкладеної детонації.

За словами джерел, подушки містили приховані саморобні запалювальні пристрої, виготовлені з коктейлю хімічних речовин, зокрема з високоактивного магнію. Хімікати підпалювалися заздалегідь встановленими детонаторами, а ефект посилювали тюбики, які виглядали як косметичні засоби, але насправді містили гель, виготовлений з легкозаймистих сполук, включно з нітрометаном.

19 липня Владислав передав посилки чоловікові в парку у Вільнюсі, який використав кодове слово «Марія». Пакунки відправили з міста того ж дня.

Владислава заарештували в Польщі на початку серпня і звинуватили в терактах на замовлення російської розвідки. У січні варшавський суд продовжив його тримання під вартою до травня, поки триває розслідування.

У справі також фігурує 44-річний Олександр Безрукавий — громадянин Росії з Ростова-на-Дону. Його завданням була підготовка до атак на вантажні літаки, які прямували до Північної Америки. Він мав організувати відправку посилок з кросівками й одягом з Варшави у Вашингтон і Оттаву, а також збирати інформацію про способи та терміни обробки посилок.

Олександра польські правоохоронці в лютому екстрадували з Боснії. На слуханнях у боснійській столиці Сараєво в січні він сказав, що не брав участі та не знав про будь-яку змову, спрямовану проти складів або вантажних літаків.