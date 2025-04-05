Україна вдарила по російському заводу, який виробляє вибухівку

Дрони Служби безпеки України атакували російський завод «Промсинтез» у Чапаєвську. Він виробляє вибухівку.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
«Промсинтез» — це один з провідних в Росії та серед країн СНД виробників промислових вибухових речовин, який виготовляє аммонал, амоніт і грануліт.
На підприємстві зафіксували щонайменше 20 вибухів і кілька пожеж. Як наслідок керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
- У ніч проти 5 квітня в Росії лунали вибухи. Російські медіа і телеграм-канали писали, що під ударом, окрім «Промсинтезу», опинився завод із виробництва оптоволокна «Оптоволоконні системи» в Мордовії. Там спалахнула пожежа. Оптоволокно, серед іншого, використовують для виробництва дронів, стійких до глушіння засобами радіоелектронної боротьби.