Україна вдарила по російському заводу, який виробляє вибухівку

Дрони Служби безпеки України атакували російський завод «Промсинтез» у Чапаєвську. Він виробляє вибухівку.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

«Промсинтез» — це один з провідних в Росії та серед країн СНД виробників промислових вибухових речовин, який виготовляє аммонал, амоніт і грануліт.

На підприємстві зафіксували щонайменше 20 вибухів і кілька пожеж. Як наслідок керівництво заводу зупинило технологічні процеси.