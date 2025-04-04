Генсек НАТО пояснив, що означає «сталий мир» для України

НАТО вважатиме, що в Україні настав «сталий мир» тоді, коли Росія більше ніколи не намагатиметься захопити територію України.

Про це заявив генсекретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Найкоротша відповідь на ваше запитання — це такий мир, за якого Путін ніколи більше не спробує захопити хоч один квадратний кілометр України в майбутньому», — так відповів Рютте на питання журналістів. І додав, що це означатимє, що Україна потужна і готова до боротьби.

Відповідаючи на питання про те, що якщо США ведуть переговори з Росією, чи означає це, що вони не вважають її такою загрозливою, як вважає НАТО, Рютте відповів: «Я не впевнений, що це цілком справедлива оцінка позиції адміністрації США».

«Але дозвольте мені почати з іншого боку. Коли президент Трамп прийшов, війна розвивалася не в правильному напрямку. Ми бачили, як лінія фронту рухалася зі сходу на захід. А ми хочемо, щоб лінія фронту рухалася із заходу на схід. Цього не було. Росіяни рухалися, хоча й повільно. І ми знаємо, що багато людей загинули або отримали серйозні поранення через цю війну. Ми знаємо, що деякі міста були зруйновані, вся інфраструктура була зруйнована. Тож те, що президент Трамп прийшов і сказав, що хоче покласти кінець цій війні і встановити справедливий і тривалий мир, я вважаю похвальним», — зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що для НАТО зрозуміло, що Росія є довгостроковою загрозою — і не треба «бути наївними» щодо неї, навіть коли війна в Україні закінчиться.

На думку Рютте, важливо, щоб американці намагалися припинити війну, тісно співпрацюючи з українцями, а європейці, французи та британці висували дуже практичні пропозиції щодо наступних кроків.

«Альянс має функціонувати саме так. Працюючи разом, намагаючись досягти результатів, упевнившись, визнаючи, що це не лише європейський конфлікт, що тут залучені Китай, Північна Корея, Іран, які підтримують військові зусилля Росії. Це глобальна проблема», — наголосив він.

Рютте додав, що Китай уважно спостерігає за ситуацією, і якщо Росію зупинити, то він подумає, як діяти у своєму регіоні. Очевидно, що Рютте має на увазі територіальні претензії Китаю до Тайваню.