Уряд пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які не підлягають мобілізації

Кабінет міністрів пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які можуть отримати відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд затвердив законопроєкт про зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав студентів і педагогів.
Від мобілізації пропонують звільнити:
- учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку (25 років);
- студентів університетів, які вперше здобувають освіту;
- докторантів, інтернів і лікарів-резидентів, які вперше навчаються;
- наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти та наукових установах. Якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням, не меншим за 0,75 ставки.
Тепер законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.