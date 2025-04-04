У Дніпрі вибухнула автівка депутата міськради, він загинув — правоохоронці розслідують теракт

Вранці 4 квітня у Дніпрі вибухнув автомобіль депутата та голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрія Федька — він помер у лікарні.

Про це повідомили в поліції, Офісі генпрокурора та партії «Пропозиція».

Вибух стався близько 07:40 — Федько з дружиною в цей момент були в авто. Чиновник згодом помер у лікарні, його дружина перебуває у медзакладі.

На місці події працюють правоохоронці. Зʼясовують усі обставини та вживають заходів щодо встановлення причетних.

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Прокуратура почала розслідування за статтею про теракт. У партії Юрія Федька «Пропозиція» кажуть, що правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з імовірним злочинцем, професійна діяльність.