У МЗС переконані, що «Коаліція охочих» буде розширюватись

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний що «Коаліція охочих» — блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією, розширюватиметься.
Про це він заявив журналістам у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».
«Я переконаний, вона буде розширюватися. Зараз в нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме», — зазначив він.
За словами Сибіги, у діяльності коаліції можуть зʼявитись нові виміри.
«Одним з таких вимірів буде суто військовий — по лінії генеральних штабів, і можливо, інші виміри. Тому тут виконуються необхідні внутрішньодержавні процедури», — зазначив він.
- «Коаліція охочих» — це обʼєднання міжнародних союзників, які прагнуть допомогти припинити бойові дії в Україні. Плани можуть включати введення миротворчого контингенту деякими країнами.
- До цієї коаліції зараз входять Україна, Франція, Литва, Фінляндія, Кіпр, Румунія, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Хорватія, Естонія, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Швеція, Туреччина, Австрія, Австралія, Канада та ЄС.