В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів

В Україну не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. У Міносвіти поки не планують скасовувати можливості для виїзду.
Про це Укрінформу повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
«Є суттєва частина хлопців, а це 15—17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду», — переконаний Винницький.
За його словами, йдеться про студентів віком 18—22 роки, які навчаються на бакалавраті.
«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів «Еразмусу», щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», — додав Винницький.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.