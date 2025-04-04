WP: У США звільнили голову Агентства нацбезпеки — на цьому наполягала ультраправа активістка

Директора американського Агентства національної безпеки Тімоті Хоу 3 квітня звільнили разом з його цивільною заступницею Венді Ноубл.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Ноубл згодом перевели на роботу в Офіс заступника міністра оборони Пентагону з питань розвідки і безпеки. АНБ є частиною цього відомства.

За звільнення Хоу виступала ультраправа активістка Лора Лумер під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом 2 квітня. Вона також наполягала на звільненні низки співробітників Ради національної безпеки, чиї погляди вважала нелояльними до президента. Після цього з Ради національної безпеки звільнили щонайменше пʼять ключових помічників.

Лумер у коментарі журналістам сказала, що закликала звільнити Хоу, тому що його «обрав» генерал Марк Міллі, колишній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів, у 2023 році на посаду голови Кібернаціональної місії кіберкомандування та АНБ.

Міллі, який вийшов у відставку в 2023 році, був позбавлений охорони і допуску до секретної інформації в січні цього року міністром оборони Пітом Гегсетом через передбачувану нелояльність до Трампа.