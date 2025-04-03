США заборонили своїм урядовцям у КНР мати стосунки і секс з китайцями

Влада США заборонила американським урядовцям у Китаї, членам їхніх родин і людям, що мають допуск до секретної інформації, мати романтичні чи сексуальні стосунки з громадянами КНР.

Про це повідомляє Associated Press.

Дещо обмеженіше рішення ухвалили ще влітку 2024 року. Персоналу зі США тоді заборонили романи з китайцями, які працюють охоронцями або іншим допоміжним персоналом у посольстві Вашингтону і пʼятьох консульствах Пекіну.

Джерела видання кажуть, що заборону розширив експосол США Ніколас Бернс у січні, незадовго до того, як покинути Китай. Деякі американські відомства вже вводили суворі обмеження щодо стосунків своїх громадян із місцевими мешканцями. Проте з часів холодної війни — не публічно.

За даними співрозмовників AP, цей крок обговорювали після того, як члени Конгресу поскаржилися Бернсу, що обмеження міжособистісних стосунків американців і китайців недостатньо жорсткі.

Нові обмеження торкнулися фахівців посольства в Пекіні й консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні й Ухані, а також американського консульства в Гонконгу. Заборона не поширюється на американський персонал за межами КНР.

Єдиним винятком є працівники, які вже перебувають у стосунках з китайцями або китаянками — вони можуть подати заяву, щоб нові правила на них не поширювалися. В разі відмови вони будуть змушені розірвати стосунки або залишити посаду. Кожен, хто порушить політику, отримає наказ негайно покинути азійську країну.