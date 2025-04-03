Вибух на ринку «Юність» у Києві. Поліція уточнила, що розірвалася граната

Правоохоронці встановили, що в магазині на ринку «Юність» у Деснянському районі Києва вибухнула граната.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У приміщенні крамниці вибухотехніки знайшли залишки боєприпасу. Внаслідок інциденту загинули два киянини — чоловіки віком 59 і 60 років.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство, та за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.