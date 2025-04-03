Вибух на ринку «Юність» у Києві. Загинули люди

Удень 3 квітня на столичному ринку «Юність» у Деснянському районі стався вибух — загинули дві людини.

Про це повідомила поліція Києва.

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Водночас у Київській міській державній адміністрації кажуть, що померла одна людина, а ще один чоловік поранений — його госпіталізували.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Поліціянти встановлюють обставини вибуху. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

Ще один вибух стався у Дніпровському районі Києва — там чоловік підняв предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Зараз постраждалий у лікарні. Чи повʼязані ці дві події — невідомо.