У Грузії змінили терміни безвізового перебування українців у країні

Уряд «Грузинської мрії» вніс зміни до постанови, що регулює терміни безвізового перебування іноземців у Грузії. Тепер українці можуть перебувати в країні без візи до одного року — замість трьох.

Про це повідомив грузинський телеканал Mtavari.

Такі ж правила перебування в країні для українців діяли і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через рік після початку великої війни уряд Грузії подовжив цей термін до двох років, а з 23 квітня 2024 року — до трьох років.

У новій постанові зазначають, що термін безвізового перебування скоротили до одного року. Однак виняток зроблять для українців, які прибули до Грузії до 24 лютого 2025 року — їхній термін перебування продовжать до 24 лютого 2026 року.