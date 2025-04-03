Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо продовження тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 8 травня.

Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі суду.

Раніше Коломойського залишали під вартою у цій справі до 9 квітня, строк утримання продовжили ще на місяць.

Суд продовжив запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Прокурор долучив до справи пʼять томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Коломойському підозру ще у травні 2024 року.

За даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).