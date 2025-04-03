Кличко звільнив сімох чиновників, які фігурували в схемі заволодіння столичною землею

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення сімох столичних високопосадовців, які фігурували у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.

Про це він написав у Telegram.

Зі своїх посад у КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва — з посади директора КП «Інженерний центр». А фракція партії УДАР розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Звільнені також:

директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Щойно вийде — його також звільнять.

Що стосується інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні, то Кличко наголосив, що у них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у секретаря Київради Володимира Бондаренка — статус свідка.

«І його як секретаря Київради обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я — як міський голова», — додав Кличко.