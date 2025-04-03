Угорщина заявила про вихід з Міжнародного кримінального суду

В Угорщині оголосили, що розпочинають процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.

Про це передає угорське медіа Index.

Керівник Офісу премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуляш сказав, що уряд офіційно розпочне припинення участі у МКС у четвер, 3 квітня.

За його словами, діяльність Міжнародного кримінального суду «відхилилася від своєї початкової мети», і оскільки він «став політичним судом», Угорщина не бажає бути членом у майбутньому.

Спочатку урядовці мають подати до Національних зборів пропозицію про відкликання. Якщо більшість її підтримає, Кабмін офіційно ініціює відкликання. Процес може тривати до року.

Розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США. З того моменту уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, то «угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал».

Зараз до Угорщини приїхав ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнні злочини у секторі Гази. Будапешт не збирається виконувати ордер і арештовувати Нетаньягу.

Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду й ратифікувала його. Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.