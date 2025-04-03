«Складно, але не критично». У Мінекономіки пояснили, як вплинуть нові мита Трампа на Україну

Президент США Дональд Трамп запровадив нові додаткові мита для десятків країн. Для України діятиме загальне мито 10%. До неї вищого мита, як-от для Молдови 31% чи Євросоюзу 20%, не вводили.

У Міністерстві економіки України пояснили, що означають для України нові мита від США.

Протягом 2024 року Україна експортувала до Сполучених Штатів товарів і послуг на $874 мільйони, з яких $363 мільйони припадало на чавун і ще $112 мільйонів — на труби. Натомість у США Україна купила товарів на суму $3,4 мільярда.

Українські мита на американські товари досить низькі: на автомобілі ставка 10%, на вугілля й нафту — 0%.

«Тому зараз у нас є шанси домовитись про інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість», — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Якщо ж нічого не зміниться, то американське універсальне мито найбільше зачепить малих виробників. Тому Україна працює над тим, аби отримати кращі умови.

Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з яких 65 видів продукції — на суму понад $1 мільйон.