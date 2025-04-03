Заступник голови ОП Паліса: Одна з міжнародних гарантій безпеки — це сильна українська армія

Одна з можливих міжнародних гарантій безпеки — це забезпечити Україні такі Збройні сили, які відібʼють будь-яку загрозу.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа, де був присутній «Бабель».

Україна провела моделювання (так звані «військові ігри»), в якому розглянула різні сценарії можливого повторного вторгнення Росії. На базі цих сценаріїв вона спроєктувала «кількісно-якісну модель» ЗСУ, які гарантовано захистять Україну. Щоб побудувати такі ЗСУ — потрібні ресурси, яких Україна зараз не має.

Результати моделювання представили західним партнерам.