НАТО підтримує зусилля США, щоб закінчити війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вітає зусилля США зупинити війну між Росією та Україною, а також те, що Франція і Велика Британія шукають шляхів, як забезпечити тривалий мир.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я повністю підтримую зусилля, яких докладають США, щоб довести цю жахливу війну до справедливого і тривалого кінця, а також зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, спрямовані на забезпечення тривалого миру, коли прийде час. Союзники по НАТО продовжують надавати підтримку Україні», — зазначив Рютте.

Водночас він каже, що найкращий спосіб закінчити війну — це щоб росіяни «пішли з України»:

«На жаль, цього не станеться. Тому добре, що американці розпочали цей процес. Хтось мав вивести ситуацію з глухого кута, і я завжди припускав, що якщо президентом [США] оберуть Дональда Трампа, він спробує це зробити», — зазначив Рютте. І додав, що повністю підтримує ці зусилля.

За його словами, НАТО має переконатися, що в Україні укладуть мирну угоду й організують постійне припинення вогню. Тоді росіяни зрозуміють, що вони більше не можуть напасти на Україну. Він також наголосив, що винні за воєнні злочині, скоєні в Україні, зокрема в Бучі, мають понести відповідальність.

Рютте додав, що під час засідання Ради Україна — НАТО, яке пройде 3 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформує Альянс про своє бачення щодо досягнення миру, а також про поточну ситуацію в Україні.