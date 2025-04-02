НАТО підтримує зусилля США, щоб закінчити війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вітає зусилля США зупинити війну між Росією та Україною, а також те, що Франція і Велика Британія шукають шляхів, як забезпечити тривалий мир.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».
«Я повністю підтримую зусилля, яких докладають США, щоб довести цю жахливу війну до справедливого і тривалого кінця, а також зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, спрямовані на забезпечення тривалого миру, коли прийде час. Союзники по НАТО продовжують надавати підтримку Україні», — зазначив Рютте.
Водночас він каже, що найкращий спосіб закінчити війну — це щоб росіяни «пішли з України»:
«На жаль, цього не станеться. Тому добре, що американці розпочали цей процес. Хтось мав вивести ситуацію з глухого кута, і я завжди припускав, що якщо президентом [США] оберуть Дональда Трампа, він спробує це зробити», — зазначив Рютте. І додав, що повністю підтримує ці зусилля.
За його словами, НАТО має переконатися, що в Україні укладуть мирну угоду й організують постійне припинення вогню. Тоді росіяни зрозуміють, що вони більше не можуть напасти на Україну. Він також наголосив, що винні за воєнні злочині, скоєні в Україні, зокрема в Бучі, мають понести відповідальність.
Рютте додав, що під час засідання Ради Україна — НАТО, яке пройде 3 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформує Альянс про своє бачення щодо досягнення миру, а також про поточну ситуацію в Україні.
Миротворчі війська в Україні
Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.
Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».
Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить ві