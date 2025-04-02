США наклали санкції на мережу компаній, через яку хусити купляли в Росії крадене українське зерно

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти низки фізичних та юридичних осіб. Єменські хусити використовували їх, зокрема, для придбання зброї та військових технологій.

Про це йдеться в пресрелізі американського Міністерства фінансів.

Під обмеження потрапили два підприємці з Афганістану — Хушанг Гайрат і Сохраб Гайрат — і компанія з Гонконгу, чиє російське судно транспортувало зерно, викрадене з окупованих територій України. Під санкціями також чинний і колишній капітани судна – вони обидва громадяни Росії.

До чорного списку Мінфіну США потрапили й три зареєстровані в РФ компанії: «Едісон», «Колібрі груп» і «Скай фрейм». Їхній власник — один з підсанкційних афганців. За даними російських баз, «Едісон» торгує побутовою технікою, «Колібрі груп» — зерном, насінням і кормами для тварин. «Скай фрейм», відповідно до опису діяльності фірми, виробляє кінофільми.

Мережа компаній закупила в Росії товарів для хуситів на десятки мільйонів доларів, включно зі зброєю, сировиною і чутливими товарами, пояснили в Мінфіні.