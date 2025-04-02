У Силах безпілотних систем зʼявиться жіночий підрозділ «Гарпії»

Сили безпілотних систем оголосили набір у жіночий підрозділ «Гарпії».

«Гарпії» — це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи», — зазначили в Силах безпілотних систем.

Підрозділ залучатиме й чоловіків. Але пілотами дронів будуть виключно жінки.

Новобранки проходитимуть 45-денну базову військову підготовку, понад місяць спеціалізованого навчання та додатковий час на злагодження екіпажів перед бойовими завданнями. Вони використовуватимуть FPV-коптери, важкі бомбери, ударні дрони типу «крило» та наземні роботизовані комплекси.

До підрозділу можуть приєднатися як новобранки, так і чинні військові та резервістки. Очолює «Гарпій» військова Дарія з позивним ДШК. Вона брала участь у Революції гідності, а з 2022 року воювала в складі кількох спецпідрозділів.