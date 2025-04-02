До лав ЗСУ долучилися понад 8 000 колишніх засуджених

Понад 8 тисяч колишніх засуджених долучилися до лав Збройних сил України. Це дані станом на початок квітня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року. Чимало з них уже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою, зазначають у Мінʼюсті.

Ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів — вони організовують медичні огляди увʼязнених, супроводжують їх на військово-лікарські комісії та готують документи для суду.

Зараз розглядають ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ.