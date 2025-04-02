Вбивство ексзаступника мера Камʼянського. Підозрюваного затримали

У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві ексзаступника міського голови міста Кам’янське Олександра Плахотніка.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та поліція Дніпропетровської області.

За даними слідства, підозрюваний — знайомий чиновника, а мотивом убивства став неповернений борг.

Слідчі вважають, що чоловік кілька місяців стежив за Плахотніком та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення.

Вранці 28 березня підозрюваний прибув до його місця проживання і там щонайменше 10 разів вистрілив у експосадовця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці події.

Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал.

Нападнику оголосили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, та у незаконному поводженні зі зброєю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).