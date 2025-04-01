Reuters: Адміністрація Трампа починає масові звільнення в установах охорони здоровʼя

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала звільняти співробітників основних американських агентств охорони здоровʼя, включно з Центром з контролю та профілактики захворювань (CDC) і Управлінням з продовольства і медикаментів (FDA).

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Скорочення, які також зачіпають Національний інститут охорони здоровʼя, є частиною широкого плану Трампа та його союзника мільярдера Ілона Маска зі скорочення штатів федеральних агентств і департаментів. Загалом очікується, що в сфері охорони здоровʼя скоротять приблизно 10 тисяч людей.

Міністр охорони здоровʼя США Роберт Ф. Кеннеді — молодший назвав скорочення в CDC і FDA необхідними для «впорядкування роздутої бюрократії». Однак скорочення, включно з попередніми звільненнями, призвели до відходу провідних вчених з ключових агентств у сфері охорони здоровʼя, дослідження раку та нагляду за лікарськими засобами, що викликає занепокоєння щодо того, як США будуть безпечно контролювати сектор охорони здоровʼя та реагувати на надзвичайні ситуації.

За словами одного з джерел, директор відділу нових лікарських засобів Центру оцінки та досліджень лікарських засобів FDA Пітер Штайн подав у відставку у вівторок, коли йому загрожувало звільнення.

Браяна Кінга, керівника Центру тютюнових виробів FDA, теж звільнили — Reuters отримали в розпорядження відповідний лист, який Кінг розіслав своїм підлеглим.

Звільнення Кінга і Штайна додається до відставок вищого керівництва в усіх підрозділах FDA. Є звільнення і серед персоналу, а деякі співробітники, які перевіряють продукти, кажуть, що вони намагаються вкластися у встановлені терміни.

Працівник FDA анонімно повідомив, що співробітники повинні були предʼявляти свої бейджі на вході в будівлю, а тим, кого звільнили, видали квиток і сказали повертатися додому.

У квитку, який бачило агентство Reuters, були вказані номери телефонів 10 різних відділів, куди співробітники могли зателефонувати, щоб забрати своє обладнання.

Інші звільнені співробітники отримали вранці 1 квітня електронні листи, в яких йшлося, що якість їхньої роботи чи поведінка не були серед причин звільнення.