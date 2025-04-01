У Литві знайшли тіло четвертого солдата США, який зник під час навчань

Четвертого солдата американської армії, який зник під час військових навчань у Литві, 1 квітня знайшли мертвим поблизу міста Пабраде.
Про це повідомляє командування Збройних сил США в Європі та Африці.
За даними військових, загиблого виявили в другій половині дня. Його особу не розголошуватимуть, поки про смерть чоловіка не повідомлять рідним. Причини інциденту ще зʼясовують.
Потерпілих шукали сотні рятувальників з американського війська, Військово-морських сил США і Збройних сил Литви, Польщі, Естонії. В операції допомагали представники литовського уряду і цивільних відомств, доповідає командування.
- Солдати США зникли безвісти на полігоні біля Пабраде 25 березня. За добу в болоті знайшли американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules, на якій вони пересувалися. Витягти її вдалося лише 31 березня. До затонулого бронетранспортера було складно дістатися, бо він продовжував занурюватися в трясовину й опустився на чотири метри від поверхні води.
- Керівник Фонду відновлення та захисту боліт Неріюс Заблецкіс зазначив, що водойма, з якої витягнули бронетранспортер, не була позначена на державних картах.