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Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугою громадського транспорту

Автор:
Оля Березюк
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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху — тепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту.

Про це пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски й триколісні транспортні засоби.

Білошицький наголосив, що такі зміни мають на меті:

  • зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами;
  • підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку;
  • гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.