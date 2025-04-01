Україна отримала €3,5 мільярда за програмою Ukraine Facility

Україна отримала третій транш за програмою Ukraine Facility — €3,5 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Транш виділили, бо Україна виконала потрібні умови та реформи, передбачені в плані, щоб отримати гроші. Гроші надають у вигляді грантів і позик.

Кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності та функціонування держави в період 2024—2027 років. Загалом у межах цієї програми вже виділили €19,6 мільярда.