У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі

Чотири українки загинули під час аварії мікроавтобуса та вантажівки в австрійському районі Нойнкірхен.

Про це повідомляє австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF.

Аварія сталася близько 06:20 ранку на автомагістралі А2 поблизу Зеебенштайну в напрямку Відня.

За даними поліції, вантажівка з напівпричепом, ймовірно, виїхала з паркувального місця на смугу розгону. Коли напівпричіп уже їхав смугою в напрямку Відня, мікроавтобус, у якому перебувало вісім українських пасажирів, врізався у вантажівку.

Четверо з восьми пасажирів мікроавтобуса загинули під час зіткнення, усі інші отримали серйозні травми. Поранених людей затиснуло в мікроавтобусі, і їх довелося визволяти, згодом їх госпіталізували.

У мікроавтобусі перебували громадяни України — чоловік-водій і сім пасажирок. У вантажівці — двоє чоловіків, обоє громадяни Перу.