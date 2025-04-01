Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про нове фінансування на €100 мільйонів. Куди підуть гроші

Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про нове фінансування на €100 мільйонів у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За ці гроші відбудують водогони й каналізації, а також приведуть їх до сучасних стандартів.

Також сьогоднішнє урядове рішення відкрило шлях для нового траншу від Європейського інвестиційного банку на €100 мільйонів на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Гроші підуть на відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішнім переселенцям.

Премʼєр додав, що завдяки співпраці з банком Україна виконує понад 400 проєктів, частину з них уже завершено. Ще понад 200 завершать у цьому й наступному роках.

«Загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні сьогодні становить близько €4,3 мільярда. Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації», — резюмував Шмигаль.