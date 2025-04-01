Уряд спростив видачу паспортів України для чоловіків за кордоном

Кабмін спростив процедуру оформлення паспортів для військовозобовʼязаних чоловіків, які перебувають за межами України.

Про це повідомило Міністерство національної єдності.

Тепер чоловікам віком від 18 до 60 років не треба фізично предʼявляти військово-обліковий документ, щоб оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон.

Працівники закордонних підрозділів державного підприємства «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо даних там не буде, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Серед нововведень ще є те, що чоловікам більше не потрібно проходити медичну комісію.

Усі ці зміни уряд вніс до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.