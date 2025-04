Sony Pictures оголосила акторський склад фільмів про The Beatles. Ось хто гратиме «бітлів»

Кінокомпанія Sony Pictures і режисер Сем Мендес офіційно оголосили акторський склад фільмів про гурт The Beatles.

Про це повідомила Sony Pictures.

Історію про The Beatles екранізують у чотирьох фільмах — усі вийдуть у квітні 2028 року. Фактично, кожна зі стрічок буде присвячена окремому «бітлу». Вокаліста й гітариста Джона Леннона зіграє Гарріс Дікінсон, бас-гітариста Пола Маккартні — Пол Мескал, барабанщика Рінго Старра — Баррі Кеоган, а гітариста Джорджа Гаррісона — Джозеф Квінн.

Зліва направо — Гарріс Дікінсон, Пол Мескал, Баррі Кеоган і Джозеф Квінн. Sony Pictures

Офіційна назва майбутньої серії фільмів — The Beatles: A Four-Film Cinematic Event. Зніме їх режисер Сем Мендес, який дебютував у 1999 році з фільмом «Краса по-американськи», а згодом зняв два фільми про Джеймса Бонда.

Мендес каже, що основні зйомки займуть рік. Фільм у чотирьох частинах також стане першим повнометражним твором, якому дадуть права на музику великого каталогу хітів The Beatles — наприклад, на пісні “Strawberry Fields”, “Let It Be”, “I Am the Walrus”, “Yellow Submarine” і багато інших.

Режисер роками мріяв зняти фільм про «бітлів», але вважав, що історія гурту завелика для одного фільму, а серіал знімати не досить правильно. Тож тепер світ побачить історію «найбільшого гурту в історії» з точки зору кожного з його учасників в окремих фільмах, аби показати їхню подорож від Ліверпулю до центру світової культури.