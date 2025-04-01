Суд відправив під варту посадовицю і військового Вінницького ТЦК. Їх підозрюють у побитті чоловіка

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ОМТЦК та СП та її підлеглого у справі про побиття чоловіка. Обох відправили під варту без права на заставу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, інцидент стався у вересні 2024 року, коли потерпілий — працівник підприємства критичної інфраструктури з чинним бронюванням — звернувся до ТЦК, щоб оновити дані.

Його направили до заступниці керівника ТЦК, якій не сподобалася поведінка чоловіка. Вона змушувала підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Чоловік цього не зробив. Тоді жінка вдарила його по голові й почала душити. У кабінет увійшов підлеглий посадовиці і, за даними ДБР, щонайменше тричі вдарив чоловіка кулаками в обличчя та голову. Потім у потерпілого відібрали телефон.

У чоловіка діагностували забій головного мозку, синці та садна.

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького ОМТЦК та СП та її колишньому підлеглому за перевищення службових повноважень. За це їм загрожує до 12 років увʼязнення.