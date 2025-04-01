СБУ затримала чоловіків, яких підозрює в підготовці терактів на Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох чоловіків за підозрою в організації терактів на Дніпропетровщині. Їх називають агентами російських кураторів, які замовили їм щонайменше два вибухи у місті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, цілями фігурантів були пікап мобільної вогневої групи ЗСУ, під який ті хотіли закласти вибухівку й підірвати її за допомогою прикріпленого до неї телефона, а також — центральний вхід до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Контррозвідка СБУ затримала обох чоловіків, коли ті спорядили вибухівку й провели дорозвідку поблизу першої «цілі» — пікапа мобільної вогневої групи. На місці у них знайшли 3 кг вибухової речовини з детонатором і металевими гайками, захованими у пластмасову каністру.

Слідство зʼясувало, що фігуранти — місцеві мешканці, один з яких уже має судимість за крадіжки. Вони потрапили у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку «легких» грошей у телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за підготовку теракту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.