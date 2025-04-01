МЗС просить українців в окупації не йти в російську армію під час весняного призову

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через примусову мобілізацію українських громадян до армії Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

МЗС просить громадян України на тимчасово окупованих територіях за можливості всіма способами уникати російського «призову», а якщо не вдасться — одразу залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

Також МЗС закликає російських строковиків, яких залучать до війни, скористатись проєктом «Хочу жить» та добровільно скласти зброю.

Міністерство закордонних справ окремо звертається до етнічних українців, які є громадянами РФ, на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Росії: «Згадайте свій родовід і коріння та не беріть участі в злочинній війні проти батьківщини ваших предків».