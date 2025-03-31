Ізраїль пропонує перемирʼя в секторі Гази в обмін на звільнення половини заручників, утримуваних ХАМАС

Ізраїль 31 березня запропонував тривале перемирʼя в Секторі Гази за умови, що бойовики ХАМАС повернуть половину заручників.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви ізраїльських посадовців.

Водночас ЦАХАЛ віддав нові накази про евакуацію та попередив про інтенсивні бойові дії на півдні Смуги. Агентство пише, що пропозиція не передбачає повного припинення війни, що триває з жовтня 2023 року.

Так, Ізраїль пропонує повернути половину з 24 живих заручників через майже 18 місяців після того, як їх захопили, а також половину з 35 загиблих. Якщо ХАМАС на це піде, перемирʼя може тривати від 40 до 50 днів, кажуть анонімні чиновники.

Напередодні премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна посилить військовий тиск на бойовиків, адже, на його думку, це найкращий спосіб повернути своїх громадян. Нетаньягу знову вимагав роззброєння супротивників, однак палестинські бойовики відкинули ці заклики — вони вважають це «червоною лінією».

Голова ізраїльського уряду сказав, що ХАМАС дозволять покинути сектор Гази в межах ширшого врегулювання війни. Воно включатиме пропозиції президента США Дональда Трампа стосовно «добровільної еміграції» палестинців. Військові ЦАХАЛ 31 березня наказали мешканцям передмістя Рафаху переселитися в Аль-Мавасі, район на узбережжі.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.