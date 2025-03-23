WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

Керівництво Ізраїлю розглядає плани нової наземної кампанії в секторі Гази, яка може включати військову окупацію всього анклаву на кілька місяців або більше.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників медіа, нова, більш агресивна тактика, ймовірно, також включатиме:

прямий військовий контроль над гуманітарною допомогою;

націленість на цивільне керівництво ХАМАС;

евакуацію жінок, дітей і перевірених некомбатантів з районів до «гуманітарних бульбашок» і облогу тих, хто залишиться.

Ізраїльські чиновники заявляють, що вони все ще чекають на результати переговорів про припинення вогню і не ухвалили жодних рішень про те, чи варто — і як — посилювати нинішню фазу наступу, що досі складалася здебільшого з повітряних бомбардувань.

Але якщо максималістська тактика буде реалізована, це означатиме ескалацію 17-місячної операції. Також це ознаменує значний відхід від політики ізраїльської армії, попередні лідери якої побоювалися загрузнути в секторі Газа.

Водночас деякі чиновники кажуть, що лише повномасштабне вторгнення зараз, за яким послідує тривала боротьба з повстанцями і дерадикалізація, дозволить досягти заявленої премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу мети — викорінити ХАМАС.

Експерти вказують, що минула кампанія ЦАХАЛ була обмежена через суперечки між політичними та військовими лідерами, а також через занепокоєння міжнародної спільноти щодо жертв серед цивільного населення.

Однак зміна політичного керівництва в США та зміцнення оборонного потенціалу Ізраїлю можуть вплинути на стратегію, що, ймовірно, призведе до більш рішучих дій.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що вони все ще готові вести переговори з ХАМАС через посередників, перш ніж розпочати будь-яке широкомасштабне вторгнення.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.